В Белгородской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В районе поселка Дубино Краснояружского района Белгородской области два человека пострадали в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

«Они доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение голени, у женщины — множественные осколочные ранения рук, ног и спины», — рассказал глава Белгородской области.

По его словам, после оказания медицинской помощи раненые будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

Также Гладков уточнил, что на месте атаки повреждена одна единица сельхозтехники.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоэтажный дом в Белгороде с помощью дрона, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Во время инспекции места происшествия были обнаружены повреждения окон, внутренней отделки нескольких квартир и фасада здания.

Ранее российские военные ударили по площадкам запуска БПЛА ВСУ.

