Экс-вагнеровец Мосейко заявил, что его бойцы оказались в одном окопе с ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после штурма случайно провели весь день в одном окопе с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Российской газете» заявил экс-вагнеровец, Герой России Евгений Мосейко.

По словам военного, встреча с украинскими военными произошла после штурма одного из опорных пунктов ВСУ. Его дивизия выполняла боевую задачу ночью, уточнил экс-вагнеровец.

«Группа стремительно врывается в окопы — стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из ВСУ-шников спешно скрылся», — сказал Мосейко.

Герой России добавил, что последствия боя удалось оценить только к рассвету. К этому времени ему доложили о взятии в плен двух украинских военных, которые прятались в одной из лисьих нор. Пленным дали теплую одежду, оказали первую помощь, после чего провели с ними в одном окопе весь день, отметил Мосейко.

В августе военнослужащий батальона «Шрама» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Ричик» рассказал, что украинские войска при помощи беспилотников скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике. По словам военного, бойцы ВСУ скидывают с дронов все, что у них есть.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов.