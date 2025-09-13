На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-вагнеровец рассказал, как его бойцы провели целый день в одном окопе с ВСУ

Экс-вагнеровец Мосейко заявил, что его бойцы оказались в одном окопе с ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после штурма случайно провели весь день в одном окопе с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Российской газете» заявил экс-вагнеровец, Герой России Евгений Мосейко.

По словам военного, встреча с украинскими военными произошла после штурма одного из опорных пунктов ВСУ. Его дивизия выполняла боевую задачу ночью, уточнил экс-вагнеровец.

«Группа стремительно врывается в окопы — стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из ВСУ-шников спешно скрылся», — сказал Мосейко.

Герой России добавил, что последствия боя удалось оценить только к рассвету. К этому времени ему доложили о взятии в плен двух украинских военных, которые прятались в одной из лисьих нор. Пленным дали теплую одежду, оказали первую помощь, после чего провели с ними в одном окопе весь день, отметил Мосейко.

В августе военнослужащий батальона «Шрама» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Ричик» рассказал, что украинские войска при помощи беспилотников скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике. По словам военного, бойцы ВСУ скидывают с дронов все, что у них есть.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами