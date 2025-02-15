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Военный эксперт заявил, что ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов

Киселев: на Запорожском направлении ВСУ привлекают инвалидов для рытья окопов
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Maksym Kishka/Reuters

Украинская армия на Запорожском направлении привлекает для строительства линии обороны инвалидов, их заставляют рыть окопы. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Денег туда не выделяется, и пригоняют большое количество техники, загоняют туда солдат-инвалидов с явными умственными и физическими отклонениями. Ну, с лопатами копают для тех, которые будут там сидеть в окопах. А может быть, они и сами там будут сидеть в окопах», — сказал он.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на это направление большое количество личного состава, техники, беспилотных летательных аппаратов.

«Здесь, по всей вероятности, ВСУ готовятся к генеральному сражению. Здесь в ближайшие дни будет уничтожено более 7 тыс. личного состава ВСУ», — добавил он.

15 февраля министерство обороны России сообщило, что ВС РФ при помощи оперативно-тактической авиации за сутки ликвидировали объекты аэродромной инфраструктуры, склады, скопления живой силы и техники украинской армии в 143 районах.

Ранее российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела.

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