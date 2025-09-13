На Украине могут ограничить работу мобильного интернета

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривает возможность введения ограничений на работу мобильного интернета в период действия воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник.

«Смысл в таких мероприятиях есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА», — сказал собеседник издания.

Источник добавил, что реализация подобного решения может оказать положительное влияние в борьбе против дронов с камерами. По его словам, такие аппараты для работы требуют высокоскоростную передачу данных. Однако, как уточнил собеседник издания, беспилотники без камер из-за ограничения работы мобильного интернета не пострадают.

В июле бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас заявил, что, чтобы завершить украинский конфликт, нужно не выдвигать России ультиматумы, а перестать поставлять оружие Украине и отключить Киеву доступ к системе связи Starlink.

Ранее на Украине рассказали о возможном отключении доступного интернета у ВСУ.