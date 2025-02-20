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На Украине рассказали о возможном отключении доступного интернета у ВСУ

Волонтер Берлинская: Маск может в любой момент отключить Starlink у ВСУ
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Global Look Press

Основатель Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказала основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

Она подчеркнула, что это стало понятно после заявлений президента США Дональда Трампа и Маска.

По мнению Берлинской, Starlink могут отключить для украинской стороны в любой момент, но оставить для использования России.

Она считает, что это могут преподать как «технический сбой» на несколько дней или недель.

Берлинская считает, что в случае отсутствия плана Б может начаться хаос, а ВСУ потеряют много людей, ведь другой альтернативы технологии Маска нет.

Накануне Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «лучше поторопиться, иначе у него не останется страны». По словам Трампа, его администрация успешно ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в то время, как Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Ранее американский президент уже говорил, что если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. Зеленский при этом заявил, что заменить его прямо сейчас «никак не получится». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США начали тестировать спутниковую связь на базе Starlink.

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