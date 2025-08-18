Минобороны РФ сообщило об ударе «Искандера-М» по позициям ВСУ в ДНР

МО: ВС РФ ударом «Искандера-М» уничтожили до 40 военных и около 100 дронов ВСУ

Российские военные ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили до 40 военных и около 100 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ночь на 18 августа российский разведывательный дрон обнаружил площадку для развертывания украинских ударных беспилотников в районе Иверского. В результате ракетного удара потери ВСУ составили до 40 человек, включая военнослужащих и технический персонал.

Как указали в Минобороны РФ, уничтожены до 100 беспилотников UJ-22 и «Паляница», а также 16 единиц грузовой техники, используемой для их транспортировки.

14 августа Вооруженные силы России нанесли удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе Жихова Сумской области.

В результате, по данным министерства обороны РФ, были уничтожены: пусковая установка, одна единица автотранспорта сопровождения и до 10 человек личного состава.

Ранее ВС РФ ударили «Искандером-М» по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве.