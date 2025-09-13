На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны суточные потери ВСУ на всех направлениях СВО

ТАСС: ВСУ потеряли за сутки около 1 465 военнослужащих на всех направлениях СВО
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции за сутки около 1 465 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления начальников пресс-центров группировок войск Вооруженных сил России.

Так, в зоне ответственности группировки «Восток» противник в течение суток потерял до 255 военнослужащих, в зоне ответственности «Севера» — свыше 180 военнослужащих. Группировка «Запад» уничтожила до 230 военнослужащих ВСУ, «Днепр»— более 60.

В зоне ответственности группировки «Центр» было уничтожено до 500 украинских военнослужащих, «Юга» — более 240 бойцов.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли большое количество военнослужащих, а также технику у населенного пункта Юнаковка на Сумском направлении в зоне проведения СВО. Село Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе.

Ранее девушки на Украине впервые подписали контракты «18–24».

