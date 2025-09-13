На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На учениях «Запад-2025» приступили к планированию действий по уничтожению ДРГ

Штабы ВС РФ и Белоруссии приступили к планированию действий по уничтожению ДРГ
Виктор Толочко/РИА Новости

Штабы Вооруженных сил России и Белоруссии приступили к планированию совместных действий по уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в рамках учений «Запад-2025». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На полигоне «Борисовский» российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований», — говорится в заявлении.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Их цель — проверить возможности двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

Для отработки совместных действий с союзниками на учения были приглашены воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других стран.

Основные действия в рамках учений будут проводиться на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Ранее в Балтийский флот приступил к учениям «Запад-2025».

