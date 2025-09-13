Дрон повредил жилой дом в Волгоградской области

Жилой дом и хозяйственная постройка повреждены в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Волгоградской области. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

У дома выбиты окна, а у хозпостройки повреждена крыша.

Также в Красноармейском районе повреждения получило здание больницы №15. Обломки дрона попали в лестничный марш между пятым и шестым этажами. Возгорания и пострадавших в результате падения БПЛА нет, говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 13 сентября перехватили и уничтожили 42 дрона над российскими регионами, в том числе 10 в Волгоградской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленинградской области в результате атаки беспилотников загорелось судно.