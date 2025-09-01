В ДНР рассказали о продвижении российских военных около Северска

Кимаковский: ВС РФ улучшили позиции на северном и южном флангах у ВСУ в Северске

Российские военнослужащие улучшили позиции на северном и южном флангах вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«На флангах вокруг Северска — с южной и северной стороны — российские войска улучшили свои позиции», — заявил он.

До этого стало известно, что российские войска разделили группировку ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Шандриголово. Российские военнослужащие вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово.

24 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Он отметил, что в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово развернулись «достаточно ожесточенные бои».

Ранее стало известно о вербовке ВСУ наемников под видом трудоустройства в Европе.