Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

Атаке более чем двухсот беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России предшествовала работа самолета-разведчика НАТО. О возможной роли Североатлантического альянса в ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

Он отметил, его коллеги обратили внимание на то, что перед массированной атакой, в ходе которой большая часть удара пришлась по Ленинградской области, над расположенными вблизи региона балтийскими странами был замечен самолет Gulfstream ВВС Италии. По мнению Живова, этот самолет мог помогать украинским беспилотникам в построении маршрута к целям.

Военблогер подчеркнул, что подобные действия со стороны альянса являлись бы прямой вовлеченностью в конфликт.

В ночь на 12 сентября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами Российской Федерации.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль пострадал мужчина.