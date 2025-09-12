На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

Военблогер Живов: атаке двухсот дронов ВСУ предшествовала работа самолета НАТО
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Атаке более чем двухсот беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России предшествовала работа самолета-разведчика НАТО. О возможной роли Североатлантического альянса в ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

Он отметил, его коллеги обратили внимание на то, что перед массированной атакой, в ходе которой большая часть удара пришлась по Ленинградской области, над расположенными вблизи региона балтийскими странами был замечен самолет Gulfstream ВВС Италии. По мнению Живова, этот самолет мог помогать украинским беспилотникам в построении маршрута к целям.

Военблогер подчеркнул, что подобные действия со стороны альянса являлись бы прямой вовлеченностью в конфликт.

В ночь на 12 сентября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами Российской Федерации.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль пострадал мужчина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами