Военный эксперт назвал цели атак ВСУ на Белгородскую область

Военэксперт Алехин: ВСУ атакуют Белгородскую область из-за поражений на фронте
Inna Varenytsia/Reuters

Военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По мнению эксперта, это реакция противника на продолжающееся наступление российских военных в Харьковской области.

«Мы сейчас наносим огневые удары преимущественно севернее Харькова, где расположены пункты и позиции украинских дроноводов. Они туда подтянули дополнительные расчеты, временные пункты дислокации», — отметил Алехин.

Он считает, что атаками на Белгородскую область украинская армия пытается добиться сразу двух целей. Первая — оказать психологическое давление. Именно поэтому противник прибегает к террористическим методам, нападая в первую очередь на гражданские объекты. Вторая — заставить Вооруженные силы РФ перекинуть часть войск из зоны СВО на защиту приграничья.

11 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по поселкам Комсомольский и Красная Яруга, в результате чего пострадали три человека. По его словам, в Комсомольском два мирных жителя были ранены при ударе дрона, а в поселке Красная Яруга вследствие детонации БПЛА женщина получила слепое осколочное ранение спины.

Ранее два беспилотника сбили на подлете к Москве.

