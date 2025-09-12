На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командиром подразделения ВСУ назначили офицера из сдавшейся в плен бригады

ТАСС: побывавший в плену офицер ВСУ Османов стал командиром 115-й бригады
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Подполковник Сейдамет Османов, который был в российском плену, стал новым командиром 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подполковник Османов — выходец из 36-й бригады морской пехоты Украины. В 2022 году она сдалась в плен в Мариуполе и с того момента, в принципе, перестала существовать», — заявил он.

Источник отметил, что предыдущего командира бригады Дениса Билыка сняли с должности после значительных потерь на линии боевого соприкосновения в Боровской Андреевке и Зеленом Гае.

До этого российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ, тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) R-18 и два комплекса спутниковой связи Starlink на Константиновском направлении.

По данным ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Юг». Операторы дронов Вооруженных сил РФ в ходе ночного наблюдения за местностью обнаружили украинский беспилотник R-18. Проследив за ним, российские солдаты выявили пункт управления БПЛА.

Ранее военные рассказали о «тыловых женах» в ВСУ для интимных услуг.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами