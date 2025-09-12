Командиром подразделения ВСУ назначили офицера из сдавшейся в плен бригады

ТАСС: побывавший в плену офицер ВСУ Османов стал командиром 115-й бригады

Подполковник Сейдамет Османов, который был в российском плену, стал новым командиром 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подполковник Османов — выходец из 36-й бригады морской пехоты Украины. В 2022 году она сдалась в плен в Мариуполе и с того момента, в принципе, перестала существовать», — заявил он.

Источник отметил, что предыдущего командира бригады Дениса Билыка сняли с должности после значительных потерь на линии боевого соприкосновения в Боровской Андреевке и Зеленом Гае.

До этого российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ, тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) R-18 и два комплекса спутниковой связи Starlink на Константиновском направлении.

По данным ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Юг». Операторы дронов Вооруженных сил РФ в ходе ночного наблюдения за местностью обнаружили украинский беспилотник R-18. Проследив за ним, российские солдаты выявили пункт управления БПЛА.

Ранее военные рассказали о «тыловых женах» в ВСУ для интимных услуг.