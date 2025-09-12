На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ лишились пункта управления дронами под Константиновкой

МО РФ: группировка «Юг» уничтожила БПЛА R-18 и пункт управления дронами ВСУ
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Российские военные уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) R-18 и два комплекса спутниковой связи Starlink на Константиновском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Юг». Операторы дронов Вооруженных сил РФ в ходе ночного наблюдения за местностью обнаружили украинский беспилотник R-18. Проследив за ним, российские солдаты выявили пункт управления БПЛА.

«Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые уничтожили дрон R-18 вместе с расчетом и оборудованием пункта управления», — говорится в заявлении.

Две антенны Starlink были уничтожены в лесном массиве в районе Клебан-Быкского водохранилища. Украинские военные использовали данное оборудование для управления БПЛА.

11 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что более 50% поступающих в ВСУ дронов оказываются бракованными. Источник назвал несколько причин большого количества неисправных беспилотников, в том числе тотальную коррупцию при выполнении государственного заказа на БПЛА и сборку летательных аппаратов буквально в «гаражных условиях».

Ранее в Германии решили профинансировать производство ударных дронов на Украине.

СВО: последние новости
