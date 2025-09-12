Появились подробности о разбившемся в зоне СВО летчике Су-27 ВСУ

Пилот истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который разбился на Запорожском направлении, был полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

«Один из 25 полных кавалеров Богдана Хмельницкого. Часть из 25 уже 200ая. Этот стал очередным. Само собой, готов приказ посмертный на присвоение подполковника», — написал военблогер.

Воевода добавил, что летчик принимал участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции (СВО). По словам блогера, он имел неплохое по меркам Украины число боевых вылетов.

О крушении украинского Су-27 на Запорожском направлении сообщила накануне 39-я бригада тактической авиации ВСУ. По ее данным, инцидент случился во время выполнения боевого задания. Летчику было 30 лет. В бригаде отметили, что причины и обстоятельства крушения истребителя выясняются.

