На Украине ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом

В Волынской области Украины ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом
С самолета ВСУ, который пролетал над селом Копыль в Волынской области Украины, упала ракета. Об этом сообщает местный телеканал «Аверс» со ссылкой на источники.

По их словам, ракета упала на дом, в котором живут родители заместителя начальника местного спецподразделения КОРД (подразделение особого назначения в Национальной полиции Украины). Источники отметили, что людей в здании в момент инцидента не было.

11 сентября истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины разбился на Запорожском направлении. Летчик не выжил. Ему было 30 лет.

23 июня одна из сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) ракет упала на многоэтажный дом в Киеве. По информации интернет-издания «Украинская правда», ракета упала на пятиэтажное здание, расположенное в Шевченковском районе. В результате один из подъездов дома частично обрушился. На распространенных кадрах видно, что спасатели разбирали завалы со второго по пятый этаж. В квартирах из соседних подъездов были выбиты окна.

Ранее в США назвали наиболее важные самолеты ВСУ.

