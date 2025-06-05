Украина обвинила Китай в помощи России с производством беспилотников

КНР якобы помогает Российской Федерации производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров, сообщает издание Politico.

По его словам, производители из Китая якобы поставляют России «оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию». Александров утверждает, что китайские компании «используют подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность». При этом Пекин «официально придерживается всех правил, но только официально», добавил он.

29 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай перестал продавать Украине беспилотники Mavic, которые стали популярны на фронте, но продолжил поставки в Россию.

Китай неоднократно отвергал обвинения в поставках беспилотников или их компонентов в РФ в военных целях.

Ранее на Западе заявили, что Россия лидирует в гонке беспилотников.