Правительство Германии профинансирует производство украинских ударных беспилотных летательных аппаратов на миллионы евро. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Речь идет о производстве дальнобойных беспилотников типа Ан-196 («Лютый»), которые смогут поражать цели на расстоянии примерно две тысячи километров. Как отмечает издание, Киев благодаря помощи Берлина сможет изготовлять несколько сотен таких БПЛА.

Отмечается, что сделка составит «трехзначную миллионную сумму».

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия поставляет России станки для производства вооружений. По словам украинского лидера, большую часть станков такого типа Россия получает из Китая — их поставки осуществляют 52 компании из КНР. На втором месте находится Тайвань — 15 компаний. При этом страна НАТО — ФРГ — с 13 компаниями находится на третьем месте по количеству поставщиков.

Ранее в Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Украине.