На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее семь человек пострадали при взрыве учебной мины

«Рёнхап»: семь человек пострадали при взрыве учебной мины на базе в Чеджудо
true
true
true
close
Ahn Young-joon/AP

В результате взрыва учебной мины на военной базе в провинции Чеджудо в Южной Корее пострадали семь человек. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Шесть резервистов и один инструктор, проходившие подготовку в резерве, получили лёгкие травмы, включая ссадины и шум в ушах, в результате взрыва учебного детонатора на базе ВВС в Согвипхо, Чеджудо. Они прошли лечение в ближайшей гражданской больнице и были отправлены домой», — говорится в материале.

По данным агентства, после инцидента пострадавшие прошли обследование. По его итогам врачи не выявили у них серьезный увечий. В настоящее время проходит расследование обстоятельств произошедшего.

5 сентября три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате детонации мины в Алешках Херсонской области. По данным экстренных служб, женщины 1982 и 1969 годов рождения, а также ребенок 2012 года рождения были доставлены в больницу с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и осколочными ранениями бедра.

Ранее в ДНР российские саперы нашли мины в телах украинских военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами