В Южной Корее семь человек пострадали при взрыве учебной мины

«Рёнхап»: семь человек пострадали при взрыве учебной мины на базе в Чеджудо

В результате взрыва учебной мины на военной базе в провинции Чеджудо в Южной Корее пострадали семь человек. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Шесть резервистов и один инструктор, проходившие подготовку в резерве, получили лёгкие травмы, включая ссадины и шум в ушах, в результате взрыва учебного детонатора на базе ВВС в Согвипхо, Чеджудо. Они прошли лечение в ближайшей гражданской больнице и были отправлены домой», — говорится в материале.

По данным агентства, после инцидента пострадавшие прошли обследование. По его итогам врачи не выявили у них серьезный увечий. В настоящее время проходит расследование обстоятельств произошедшего.

5 сентября три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате детонации мины в Алешках Херсонской области. По данным экстренных служб, женщины 1982 и 1969 годов рождения, а также ребенок 2012 года рождения были доставлены в больницу с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и осколочными ранениями бедра.

Ранее в ДНР российские саперы нашли мины в телах украинских военных.