На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении рассказали о планах по выводу российской военной базы

Спикер парламента Симонян: Армения не рассматривает вывод военной базы России
true
true
true
close
Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. Об этом заявил председатель армянского парламента Ален Симонян в ходе брифинга, передает ТАСС.

«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — сказал спикер.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии намерения выводить российскую военную базу из страны. По его словам, основная цель Еревана — установление стабильного мира между странами региона.

В мае депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян сообщал, что Ереван и Баку могли согласовать вывод российской военной базы с территории Армении. Политик высказал такое мнение после слов помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что необходимость в присутствии иностранных военных сил в регионе исчезла.

Ранее в армянском Гюмри прошли митинги за и против российской военной базы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами