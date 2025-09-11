В Армении рассказали о планах по выводу российской военной базы

Армения не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. Об этом заявил председатель армянского парламента Ален Симонян в ходе брифинга, передает ТАСС.

«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — сказал спикер.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии намерения выводить российскую военную базу из страны. По его словам, основная цель Еревана — установление стабильного мира между странами региона.

В мае депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян сообщал, что Ереван и Баку могли согласовать вывод российской военной базы с территории Армении. Политик высказал такое мнение после слов помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что необходимость в присутствии иностранных военных сил в регионе исчезла.

Ранее в армянском Гюмри прошли митинги за и против российской военной базы.