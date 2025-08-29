На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине военкомы задержали депутата сельсовета

Депутата сельсовета в Одесской области насильно отправили в военкомат
true
true
true
close
Shutterstock

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) задержали депутата Фонтанского сельского совета в Одесской области Украины Александра Сомова и насильно отправили его в военный комиссариат. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Из материала следует, что Сомов представляет партию «Европейская Солидарность». Его задержали прямо во время сессии сельсовета, обвинив в «неявке по повестке».

«В розыск его объявили за три часа до заседания. Сомов утверждает, что повестка не приходила ни домой, ни на работу», — рассказали журналисты.

По их информации, депутат намеревался поднять на сессии вопросы, связанные с завышением тарифов на воду и вывоз мусора.

26 августа сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса с паломниками из Почаевской лавры. Как рассказали в Союзе православных журналистов, инцидент произошел в Тернопольской области Украины. Паломники вместе с детьми возвращались в город Сумы с крестного хода, уточнялось в заявлении.

При этом впоследствии появилась информация, что «водитель уже прошел медкомиссию и едет в учебку».

Ранее на Украине сотрудники ТЦК открыли огонь по пенсионеркам и забрали инвалида.

