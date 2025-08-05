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Командир «Ахмата» предупредил о подготовке Европы к конфронтации с Россией

Алаудинов: Европа ведет подготовку для вступления в открытую конфронтацию с РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа активно готовится к возможному открытому противостоянию с Россией. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил Апты Алаудинов, командир спецподразделения «Ахмат».

По словам Алаудинова, оборонные предприятия Запада перешли на круглосуточный режим работы в три смены, что свидетельствует о серьезных намерениях.

«Армии западных стран интенсивно пополняются новыми бойцами, которых целенаправленно готовят к боевым действиям. В такой ситуации нам нельзя позволять себе расслабляться», — подчеркнул командир спецподразделения.

9 июля депутат Государственной думы (ГД) Андрей Гурулев заявил, что Европа будет готова к войне с Российской Федерацией к 2030 или 2031 году. Парламентарий отметил, что главы и правительства европейских стран готовят население к «неизбежной войне», и для этого наделяют РФ чертами агрессора, который планирует захватывать и уничтожать другие страны. Гурулев указал, что к 2029 году Европейский союз еще не успеет подготовиться к конфликту.

Ранее в Европе испытали новую зенитную ракету.

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