Семьям пострадавших от падения Су-34 в Ейске назначены компенсации

Шесть семей из Ейска подали в суд на Минобороны, требуя возместить ущерб за падение самолета Су-34 на многоэтажный дом в октябре 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Ейский городской суд Краснодарского края поступило шесть исков от жильцов дома, на который 17 октября 2022 года упал Су-34. Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный полк в лице ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» Минобороны. Три иска от семей Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк уже рассмотрены и частично удовлетворены, остальные находятся в процессе.

Семьям пострадавших присуждены выплаты от 236 до 935 тыс. рублей за уничтоженное имущество — мебель, бытовую технику и транспорт. Также они требовали компенсации морального вреда, так как находились в своих квартирах во время падения самолета. Запрашиваемые суммы компенсаций доходили до 12 млн рублей на человека, однако Ейский городской суд признал достаточными выплаты от 20 до 100 тыс. рублей на человека. Краснодарский краевой суд, куда обратились граждане, признал это решение «отвечающим требованиям разумности и справедливости».

Авиакатастрофа произошла 17 октября 2022 года, когда истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во двор жилого дома при наборе высоты. В результате возгорания топлива и боеприпасов пострадали 140 квартир. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по нарушению правил полетов, но затем оно было прекращено из-за отсутствия события преступления. Дом был восстановлен за счет краевого бюджета, и жильцы получили ключи от своих квартир в декабре 2023 года.

Ранее во Франции во время авиашоу разбился самолет.