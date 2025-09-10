На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число погибших в результате ударов Израиля по Йемену

«Ансар Аллах»: в результате ударов Израиля по Йемену погибли девять человек
true
true
true
close
Hassan Ammar/AP

Не менее девяти человек погибли и 118 получили ранения в результате израильских авиаударов по йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф. Об этом сообщило министерство здравоохранения движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что удары были нанесены по территориям, находящимся под контролем хуситов. Точное число жертв может возрасти по мере поступления новой информации.

«По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали», — заявили в Минздраве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 10 сентября совершила атаку на военные объекты «Ансар Аллах» в Сане.

Целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что удары стали реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

Ранее эксперт рассказал, как Катар ответил на удар Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами