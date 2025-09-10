Названо число погибших в результате ударов Израиля по Йемену

«Ансар Аллах»: в результате ударов Израиля по Йемену погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли и 118 получили ранения в результате израильских авиаударов по йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф. Об этом сообщило министерство здравоохранения движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что удары были нанесены по территориям, находящимся под контролем хуситов. Точное число жертв может возрасти по мере поступления новой информации.

«По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали», — заявили в Минздраве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 10 сентября совершила атаку на военные объекты «Ансар Аллах» в Сане.

Целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что удары стали реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

