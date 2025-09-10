На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области беспилотник ВСУ повредил здание администрации одного района

Хинштейн: беспилотник ВСУ повредил крышу здания администрации Рыльского района
Inna Varenytsia/Reuters

Крыша здания администрации Рыльского района Курской области пострадала от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме», — говорится в сообщении.

По словам Хинштейна, в настоящий момент пострадавших в ходе инцидента не зафиксировано, информация о последствиях уточняется. В заключении глава Курской области призвал жителей в случае обнаружения осколков БПЛА не приближаться к ним и оперативно сообщать о находках в экстренные службы.

10 сентября в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России. По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15). Еще по 11 сбили в Белгородской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее атака беспилотника ВСУ привела к пожару в Курской области.

Атаки на Курскую область
