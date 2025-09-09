Атака беспилотника ВСУ повредила дом и привела к пожару в Курской области

В частном доме в поселке Лазурный в Курской области произошел пожар после атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате падения беспилотника в поселке Лазурный Курского района поврежден частный дом: собственники самостоятельно ликвидировали возгорание. На месте работают наши спецслужбы», — говорится в сообщении.

Кроме того, обломки дрона упали и загорелись на Союзной улице. На место происшествия выехали пожарные.

По предварительной информации, в обоих случаях никто не пострадал.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку атакам Киева на российские регионы, которые были совершены 8 и 9 сентября.

Ранее мэр Сочи рассказал о повреждении мемориала фронтовику во время атаки БПЛА.