Обломки беспилотников обнаружены в десяти городах Польши

Wirtualna Polska: обломки БПЛА обнаружены в десяти городах Польши
true
true
true
close
WarNewsPL/X

Власти Польши обнаружили обломки беспилотников в десяти городах. Об этом сообщается в прямой трансляции издания Wirtualna Polska.

«По состоянию на 15:00 (16:00 по мск. — «Газета.Ru») полиция подтвердила обнаружение обломков беспилотника в 10 местах», — говорится в сообщении.

В окружной прокуратуре сообщили, что занимаются координацией процессуальных действий на местах обнаружения дронов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны». По информации газеты Rzeczpospolita, БПЛА было не менее 23.

Позднее польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в ЕС призвали объективно расследовать инцидент с дронами в Польше.

