В ЕС призвали объективно расследовать инцидент с дронами в Польше

Необходимо объективно расследовать инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве. Об этом он в соцсети X заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в связи с дискуссией о военных поставках Украине.

Глава словацкого правительства подчеркнул необходимость установить, было ли проникновение дронов преднамеренным или случайным, а также выяснить, кто осуществлял контроль над аппаратами. Фицо связал этот инцидент с вопросами военной помощи Украине.

«Нарушение польского воздушного пространства выставляет жестокое зеркало словацким оппозиционным политикам, которые бесплатно передали Украине всю систему ПВО без адекватной замены», — написал премьер.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО готово к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу.