Алаудинов опубликовал ролик с мужчиной в трусах и попросил помощи у подписчиков

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал ролик с мужчиной в трусах и попросил у подписчиков срочной помощи в поисках неизвестного человека.

Опубликованное видео является съемкой с камеры ноутбука, на котором сквозь помехи можно увидеть фигуру улыбающегося мужчины без одежды в одних трусах. При этом мимика и поведение мужчины вызывают дискомфорт, он с трудом сидит на стуле и ведет себя неестественно. На стене за неизвестным человеком можно заметить военное обмундирование, в том числе тактический рюкзак, ящики армейского зеленого цвета и ящик для снарядов.

«Всех, кто узнает данного человека, просим срочно сообщить», — написал Алаудинов.

О том, к какому подразделению принадлежит мужчина и является ли он военнослужащим спецназа «Ахмат», не уточняется. Причины обращения генерала к подписчикам неизвестны.

До этого Алаудинов заявил, что Европа активно готовится к возможному открытому противостоянию с Россией. По его словам, оборонные предприятия Запада перешли на круглосуточный режим работы в три смены, что свидетельствует о серьезных намерениях.

Ранее российский генерал заявил, что Украина не сможет удержать «русские земли».

