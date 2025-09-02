На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал заявил, что Украина не сможет удержать «русские земли»

Генерал Алаудинов: Украина вряд ли сможет удержать исконно русские земли
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о будущем изменении «исконно русских территорий». Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Военный также заявил, что Украине вряд ли удастся сохранить контроль над этими землями.

30 августа Министерство обороны России опубликовало видео с совещания под руководством начальника генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Один из Telegram-каналов обратил внимание, что за ним на стене висит карта Украины, на которой из ее состава исключены Одесская и Николаевская области.

В августе также стало известно, что Алаудинов получил звание Героя Донецкой народной республики.

Ранее Алаудинов рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами