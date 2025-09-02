Российский генерал заявил, что Украина не сможет удержать «русские земли»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о будущем изменении «исконно русских территорий». Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Военный также заявил, что Украине вряд ли удастся сохранить контроль над этими землями.

30 августа Министерство обороны России опубликовало видео с совещания под руководством начальника генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Один из Telegram-каналов обратил внимание, что за ним на стене висит карта Украины, на которой из ее состава исключены Одесская и Николаевская области.

В августе также стало известно, что Алаудинов получил звание Героя Донецкой народной республики.

Ранее Алаудинов рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра.