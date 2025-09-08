NYT: на Украине с начала конфликта уничтожили не менее 92 наемников из США

По меньшей мере 92 наемника из США были уничтожены в бою в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Отмечается, что с 2022 года на Украину могли приехать «от одной тысячи до нескольких тысяч» американцев. Зарплата американских наемников не отличается от зарплат украинских военнослужащих. Так, базовая ставка составляет $1 тыс. в месяц. А за так называемые боевые можно заработать еще $3 тыс. в месяц, говорится в статье.

При этом часть американских наемников после первого же боя просят о переводе на другую работу, например, в логистику. Многие из этих людей прошли службу в армии США.

Американское правительство, «стремясь избежать любых намеков на прямое столкновение с Вооруженными силами России, практически не оказывает никакой помощи своим гражданам, отправившимся на Украину. Они получают поддержку якобы только от некоммерческих организаций, которые, в частности, отправляют останки уничтоженных наемников домой, говорится в статье.

