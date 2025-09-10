На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии прокомментировали желание ЕС бороться с Россией

Politico: Европе может не хватить воли бороться с Россией
Francois Lenoir/Reuters

Бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал и стратегический советник в Институте глобальных изменений имени Тони Блэра Ник Картер заявил, что Европе может не хватить воли для борьбы с Россией. Об этом пишет газета Politico.

Картер сообщил, что с 9 по 12 сентября министры обороны стран Запада, высокопоставленные военные и руководители оборонных производств посетят Международную выставку оборонного и охранного оборудования DSEI, где познакомятся с новыми военными технологиями. Однако настоящим испытанием для Запада может стать не производство современного оружия, а «способность достаточно быстро мобилизоваться на практике».

«Вопрос заключается в том, хватит ли у Европы воли, скорости и координации, чтобы использовать эти технологии. Наши экономики и технологическая база превышают российскую, а наши альянсы не имеют себе равных. Если мы решим действовать безотлагательно, то сможем справиться с любыми действиями со стороны России», — поделился Картер.

Накануне журналист Томас Фази заявил, что антироссийская риторика стран ЕС может привести к прямому столкновению с Россией.

В этой связи, по мнению журналиста, Брюсселю нужно сменить риторику и взять курс на нормализацию отношений с РФ.

Ранее бывший соратник Трампа раскрыл, в каком случае НАТО придется «противостоять Путину» силой.

