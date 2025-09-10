В Литве высказались о доказательствах в ситуации с проникновением БПЛА в Польшу

У Литвы нет подтверждения, что вторжение якобы «российских беспилотников» в Польшу было преднамеренным. Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

При этом, по его словам, российская сторона «несет ответственность за недопущение полетов беспилотников на территорию НАТО».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

