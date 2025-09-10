Премьер проинформировал генсека НАТО о сбитых на границе с Украиной «объектах»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о сбитых на польской территории «объектах» и предпринимаемых мерах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы находимся в постоянном контакте», — написал политик.

Ранее Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее Польша временно закрыла границу с Белоруссией из-за учений.