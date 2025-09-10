На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в нескольких регионах

Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА силами ПВО
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом рассказало министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Девятого сентября с 17:40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над территорией Брянской области, пять — над Курской. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали в Воронежской области, три — над территорией Орловской области. В Крыму силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, а также по одному сбито над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

До этого посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что после начала учебного года Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще обстреливать образовательные учреждения в прифронтовой зоне.

В частности, 6 сентября украинский дрон нанес удар по школе в Калининском районе Донецка. В результате частых атак на школы и детские сады большинство детей в прифронтовой зоне переведены на очно-заочную форму обучения.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина.

