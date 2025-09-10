В Воронеже отразили атаку украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Воронежем и одним из районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он заявил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что режим опасности атаки дронов в области сохраняется.

Утром 9 сентября в министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 31 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над территорией РФ. Атака продолжалась с 23:00 мск 8 сентября до 7:00 мск 9 сентября. За это время над акваторией Черного моря уничтожили 15 беспилотников, в Белгородской области — семь, в Курской области — три. По два дрона перехватили в Краснодарском крае и республике Крым, по одному — в Воронежской и Тамбовской областях.

Во вторник посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что после начала учебного года ВСУ стали чаще обстреливать образовательные учреждения в прифронтовой зоне. Дипломат также сообщил о почти двукратном росте числа обстрелов Брянской области со стороны украинской армии.

