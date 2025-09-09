Хуситы запустили гиперзвуковую ракету по Израилю

Йеменские хуситы запустили гиперзвуковую ракету с разделяющимися боеголовками по целям в окрестностях Иерусалима. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Йемена в Сане.

Отмечается, что в общей сложности в отношении Израиля были проведены две военные операции.

«Первая была направлена ​​против важных объектов израильского противника в районе оккупированного Иерусалима с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» с осколочной боевой частью», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ходе второй операции были атакованы ​​несколько целей в оккупированном районе Умм-эр-Рашраш с помощью трех беспилотников-камикадзе.

До этого хуситское движение «Ансар Алла» заявило об атаках БПЛА на три важных объекта в Израиле. Целями атак были названы аэропорты Бен-Гурион и Рамон и объект в Димоне, где расположен ядерный исследовательский центр. Это первая заявленная попытка удара по Димону. Для атак были применены три ударных дрона.

Ранее хуситы прокомментировали обвинения в создании химического оружия.