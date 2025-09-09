На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ

Писториус: ФРГ запускает инициативу по поддержке дальнобойных ударов Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Германия запускает инициативу по поддержке дальнобойных атак ВСУ и планирует вложиться в украинское производство БПЛА, способных преодолевать большое расстояние, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает РИА Новости.

«Германия запускает новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью», — сказал Писториус в ходе пресс-конференции.

По его словам, в рамках инициативы ФРГ заключит ряд соглашений о поставках тысяч БПЛА с предприятиями Украины. Общая сумма контрактов достигнет €300 млн.

В июле канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов ВСУ обращению с дальнобойными ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

Ранее посол РФ в ФРГ рассказал, чем для Германии обернется передача ракет Taurus ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами