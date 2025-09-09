На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава комитета ГД по обороне допустил войну с Финляндией и пожалел финнов

Картаполов: текущая политика Хельсинки может привести к войне Финляндии и РФ
Вадим Савицкий/РИА Новости

Финские власти проводят агрессивную политику, превращающую страну в «рассадник фашизма» и подталкивающую Хельсинки к открытому конфликту с Москвой, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Сегодня ничего нельзя исключать, потому что Финляндия проводит крайне безответственную политику <...>. И, по сути, она становится <...> настоящим рассадником фашизма», — отметил депутат.

Он добавил, что ему жаль простых финнов, которые, по его словам, не заслуживают «той участи и того положения, в котором он сейчас находится», но подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и сможет защитить свои интересы.

До этого журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ревнивцев отметил, что за последний год плата за свет в Финляндии увеличилась почти вдвое, а местные пенсионеры все чаще вынуждены обращаться за бесплатными продуктовыми наборами.

Ранее Медведев рассказал о расплате финнов за «антироссийскую браваду».

