На Украине увеличили сроки выплаты при гибели военнослужащих

На Украине изменили правила выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего. Теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачиваться в течение 80 месяцев, а не 40, как было раньше, цитирует РИА Новости украинское минобороны.

Уточняется, общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений — 15 млн гривен (30 млн рублей). При этом немедленная выплата составляет 3 млн гривен (6 млн рублей), оставшуюся сумму будут выплачивать поэтапно в течение 80 месяцев (приблизительно 6,5 лет — Прим. ред.).

В минобороны Украины уточнили, что новый порядок выплат применяется к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября.

РИА отмечает, что до этого денежная компенсация на Украине в случае гибели военнослужащего выплачивалась в течение 40 месяцев (немногим больше трех лет — Прим.ред).

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на новом военном кладбище, открытом под Киевом, хоронят неизвестных солдат ВСУ, чтобы избежать выплат родственникам погибших.

