На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине увеличили сроки выплаты при гибели военнослужащих

На Украине вдвое увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине изменили правила выплаты компенсаций в случае гибели военнослужащего. Теперь денежная помощь родственникам погибшего будет выплачиваться в течение 80 месяцев, а не 40, как было раньше, цитирует РИА Новости украинское минобороны.

Уточняется, общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений — 15 млн гривен (30 млн рублей). При этом немедленная выплата составляет 3 млн гривен (6 млн рублей), оставшуюся сумму будут выплачивать поэтапно в течение 80 месяцев (приблизительно 6,5 лет — Прим. ред.).

В минобороны Украины уточнили, что новый порядок выплат применяется к погибшим, чья смерть официально засвидетельствована начиная с 1 сентября.

РИА отмечает, что до этого денежная компенсация на Украине в случае гибели военнослужащего выплачивалась в течение 40 месяцев (немногим больше трех лет — Прим.ред).

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на новом военном кладбище, открытом под Киевом, хоронят неизвестных солдат ВСУ, чтобы избежать выплат родственникам погибших.

Ранее стало известно, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами