В Херсонской области за сутки зафиксировали 120 обстрелов

Три мирных жителя ранены в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
FotograFFF/Shutterstock

Три человека пострадали в Херсонской области в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках ранен один мирный житель, один гражданский — в Любимовке и один — в Новой Каховке», — говорится в сообщении.

В течение дня украинские военные нанесли 75 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 30 обстрелов — ночью, еще 15 атак было совершено при помощи беспилотников.

Обстрелам также подверглись Голая Пристань, Кардашинка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Казачьи Лагеря, Новая Маячка и Днепряны.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей.

Ранее в Белгородской области ликвидировали пожар на нефтебазе после удара БПЛА.

