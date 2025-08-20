Украинская армия начала набирать в понесший потери на Сумском направлении батальон «Шквал» бывших заключенных с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным журналистов, существенные потери понесла 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Кроме того, известно, что украинское командование вывело основные подразделения 129-й мотострелковой бригады, чтобы восполнить потери.

Отмечается, что на позициях остался 237-й батальон 129-й бригады.

«Кроме того, отмечается прибытие на направление специальных рот батальона «Шквал», набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что командование украинских войск перебросило новые подразделения на Сумское направление. Среди них — подразделения батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). При этом Вооруженные силы Украины пока не предпринимали никаких активных действий на Теткинском и Глушковском участках фронта.

