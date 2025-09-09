На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-чиновника из Бийска внесли в базу «Миротворца»

Чиновника из Херсонской области Кудинова внесли в базу «Миротворца»
Global Look Press

Бывший сотрудник мэрии Бийска Андрей Кудинов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте украинского ресурса, передает РИА Новости.

Кудинова обвиняют в том, что он якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Утверждается также, что чиновник незаконно проник на территорию соседнего государства. На сайте указаны персональные данные Кудинова и ссылки на его страницы в социальных сетях.

Ранее Кудинов возглавлял управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Алтайского края, потом переехал в Херсонскую область. Там он стал начальником отдела культуры и туризма в администрации Каховского муниципального образования.

В этот же день стало известно, что в базу «Миротворца» внесли 13-летнего российского подростка Руслана Г. До этого в базу попал 14-летний подросток из Красноярского края.

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» актриса Александра Бортич была внесена в базу «Миротворца».

Новости Украины
