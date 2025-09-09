Украинский фонд профинансирует британский аналог «Железного купола»

Украинский фонд D3 («готовность защищать демократию», Dare to Protect Democracy) вложит средства в создание британской системы противовоздушной обороны по образцу израильского «Железного купола». Об этом сообщает газета The Telegraph.

Проект реализует компания Cambridge Aerospace, которая уже собрала более $130 млн на разработку ракет-перехватчиков для защиты от воздушных угроз, включая беспилотники. Как утверждает издание, компания планирует наладить производство недорогих перехватчиков «в больших количествах, потенциально тысячи в месяц».

Среди инвесторов Cambridge Aerospace — фонд D3, крупнейшим спонсором которого является бывший исполнительный директор Google, миллиардер Эрик Шмидт.

О планах по созданию аналога «Железного купола» в Великобритании The Telegraph писала еще в апреле прошлого года. Тогда лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что Израиль, несмотря на меньшие размеры страны, смог отразить нападение гораздо более крупного противника. По ее словам, защита Израиля доказала свою эффективность, и Великобритания «имеет такой же долг перед гражданами».

Ранее стало известно, что Европа хочет закрыть небо над Украиной американским «воздушным щитом».