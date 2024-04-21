В Британии хотят установить ПРО наподобие израильского «Железного купола»

В Британии призвали создать систему противоракетной обороны наподобие израильского «Железного купола». Такую инициативу озвучила лидер британской палаты общин Пенни Мордонт в интервью газете The Telegraph.

«Тем, кто говорит о наших оборонных амбициях, что «мы не можем, не должны или не можем себе позволить делать это», я говорю: «посмотрите на Израиль» — страну в несколько раз меньше нас, которая отразила нападение страны в 10 раз большей по размеру. Он сделал выбор», — сообщила британский политик.

По ее словам, в Израиле сделали такую защиту, чтобы она работала. Про создание системы противоракетной обороны в Британии Мордонт сказала, что у Соединенного Королевства «есть такой же долг перед гражданами». Также политик призвала премьер-министра страны Риши Сунака нарастить расходы на оборону.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и его партнеры, поставляющие Киеву вооружения, не могут создать систему, аналогичную израильскому «Железному куполу» над Украиной. При этом дипломат отметил, что, несмотря на то, что тема систем ПВО для Киева будет обсуждаться 22 апреля в Брюсселе, ЕС и США не могут и не будут сбивать российские ракеты и боевую авиацию над Украиной — так как это несет риск начала третьей мировой войны.

Ранее президент Польши признал ситуацию для Украины «очень сложной».