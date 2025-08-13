На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израильские войска вторглись в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

Al Ekhbariya: армия Израиля вошла в пять населенных пунктов на юге Сирии
Israel Defense Forces via AP

Механизированные подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись в провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии и зачистили там пять населенных пунктов. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По его данным, 12 августа израильские силы провели спецоперацию в Тарандже, откуда один из патрулей продолжил движение в сторону Ходра.

В южной части Эль-Кунейтра было зафиксировано появление военных ЦАХАЛ у холма Телль-Ахмар и деревни Эль-Асбах, где были установлены временные пропускные пункты. В центральной части провинции бойцы армии Израиля заняли поселок Кидна, запретив жителям покидать свои дома.

Накануне «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что переходное правительство Сирии обратилось к России с просьбой возобновить патрулирование военной полиции в южных провинциях страны. Инициатива направлена на сдерживание Израиля, занявшего часть южных районов Сирии в декабре 2024 года под предлогом создания «буферной зоны». По мнению Дамаска, присутствие РФ снизит интенсивность израильских операций.

Ранее в Турции заявили, что Израиль пытается развязать гражданскую войну в Сирии.

Война в Сирии
