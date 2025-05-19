Украинский пленный рассказал, как инструктор сломал военному ключицу

Инструктор 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» в ходе обучения сломал одному из военнослужащих ключицу. Об этом в предоставленном Минобороны России видео рассказал пленный украинский военный Назар Стецешин.

«У парня рука болела, а мы пристреливали автоматы. Он не мог автомат поднять. Он раз крикнул, второй. На четвертый раз он подошел к нему, завалил его на землю и сломал ключицу», — рассказал военнопленный.

Стецешин добавил, что спустя какое-то время его и еще двух военных отправили на позиции, а до места у озера их вели с помощью дрона. По его словам, никто не эвакуирует раненых.

«У нас были последние моменты жизни. Если бы нас не спасли, то нас бы кассетами свои же и добили», — отметил он.

Мужчина заявил, что его мобилизовали, когда вышел в магазин. Супруга, подчеркнул военнослужащий, подала в розыск, а сам он 20 дней находился «непонятно где».

Накануне сообщалось, что военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам, после чего выдал маршруты передвижения своих сослуживцев в Новоалександровке в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее пленный ВСУ заявил, что Запад «кинул» Украину.