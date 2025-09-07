На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине мобилизовали карлика

«Украина.ру»: на Украине призвали карлика в ВСУ
Telegram-канал «Украина.ру»

Сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) Украины в Ивано-Франковске мобилизовали в ВСУ человека с генетическим заболеванием --карликовостью. Об этом пишет «Украина.ру».

На ситуацию обратил внимание сослуживец призванного мужчины, по словам которого, надевать бронежилет на нового бойца «жалко». Судя по фотографии, мужчине около 50 лет, у него достаточно субтильное телосложение.

Карликовость была исключена из списка оснований для освобождения от призыва в соответствии с новым законом о мобилизации на Украине, принятом в 2024 году.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе назвали стоимость откупа от мобилизации.

Новости Украины
