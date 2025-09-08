На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны Белоруссии показало автомобили с антидроновыми «мангалами»

В Белоруссии военные автомобили оснастили спецзащитой от БПЛА
Военные автомобили белорусской армии оснастили специальной защитой от вражеских беспилотников. Кадры с обновленной техникой, которую задействовали в учениях «Эшелон-2025» на полигоне Лосвидо, показало минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

На фото можно увидеть машины, предназначенные для заправки топлива. Их кабины и цистерны прикрывает специальный «мангал», который должен защитить от удара БПЛА. Кроме того, их маскируют под обычные грузовики.

Также в ходе учений белорусские военные отработали применение антидроновых сетей при прикрытии путей подвоза.

С 12 по 16 сентября в Белоруссии пройдут совместные учения Москвы и Минска «Запад-2025». Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в НАТО пообещали ответить на военные учения России.

