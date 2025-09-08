На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны опубликовало видео взятия под контроль села в Днепропетровской области

Минобороны опубликовало видео взятия Новоселовки в Днепропетровской области
Появились кадры взятия под контроль населенного пункта Новоселовка Днепропетровской. Видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

4 сентября ведомство сообщило, что российские бойцы взяли под контроль Новоселовку.

В министерстве информировали, что в результате наступательных действий штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки Вооруженных сил РФ прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вошли в населенный пункт. Расчеты артиллерии нанесли огневой удар, вытеснив противника за пределы села. В настоящий момент над Новоселовкой установлен полный контроль, говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности. ВС РФ также поразили позиции подразделений украинской армии в районе Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также неподалеку от Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не способны наступать.

